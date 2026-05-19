ЦБ установил официальный курс доллара ниже 72 рублей впервые с февраля 2023 года

На фоне снижения внебиржевого курса до 71 рубля впервые с той же даты.Источник фото: «Известия»Курсы на 20 мая 2026 года такие: доллар — 71,29 рубля (на 1,06 рубля меньше, чем 19 мая), евро — 82,79 рубля (на 1,29 рубля меньше), юань — 10,45 рубля (на 17 копеек меньше).Курс американской валюты на внебиржевом рынке составлял 71,2 рубля на 17:22 мск, следует из данных Investing.com. В 13:42 мск он равнялся 71,1 рубля.Среди факторов, которые способствуют укреплению рубля, — относительно высокие процентные ставки, высокие экспортные цены (экспортёры продают часть валюты на внутреннем рынке) и возобновление покупок иностранной валюты по бюджетному правилу, которые совершает Минфин, пишет «Альфа Инвестор».С июня 2024 года, после попадания Мосбиржи под санкции США и остановки торгов долларом и евро, ЦБ использовал для расчёта официальных курсов отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. С 27 декабря изменил механизм и начал учитывать объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.Таня БоброваДеньги14:15Внебиржевой курс доллара опускался до 71 рубля впервые с февраля 2023 года А Bloomberg назвало российский рубль лучшей валютой в мире по динамике к доллару во втором квартале 2026-го.#новости