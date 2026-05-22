ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями клиентов с наличными

Например за физлицами и компаниями, которые регулярно вносят крупные суммы на счета, а затем «быстро» переводят деньги.Фото ShutterstockРегулятор опубликовал методические рекомендации с описанием операции с наличными, которые банки должны считать «потенциально рискованными». Внимание на документ обратило РБК.Чтобы попасть в «группу риска», достаточно соответствовать одному из трёх критериев. Среди них — регулярное внесение крупных сумм наличных с последующим быстрым выводом денег за рубеж. В пример ЦБ приводит клиентов, которые в за 30 дней зачисляют на счёт не менее 5 млн рублей, после чего в течение десяти дней переводят большую часть средств.Ещё один критерий — многократное внесение наличных небольшими суммами с последующими высокими расходами. Например, более десяти операций в месяц от 100 тысяч рублей каждая.Регулятор также рекомендует обращать внимание на «значительные» объёмы переводов юридическому лицу от физлица без открытия банковского счёта. Банк может посчитать, что человек фактически оплачивает обязательства третьего лица, например, иностранной компании.ЦБ также перечислил признаки потенциально сомнительных операций корпоративных клиентов с наличными: внесение на счета более 30 млн рублей в месяц от иностранной компании или ИП, зачисление сумм «значительно превышают среднемесячные обороты по счетам» за последние три месяца. Подозрительными для банков также будут компании, которые начали активно работать с наличными, хотя до этого использовали преимущественно безналичные расчеты.Кредитны организациям следует «не реже одного раза в три месяца пересматривать и при необходимости актуализировать суммовые и долевые значения указанных операций», говорится в документе ЦБ. Но если у банка уже есть подтвержденная информация о доходах клиента, его финансовом положении и происхождении средств, такие операции сами по себе не должны автоматически считаться подозрительными, отмечает регулятор.По словам опрошенных РБК экспертов, формально рекомендации не обязательны к исполнению, но банки часто воспринимают подобные сигналы ЦБ как руководство к действию. Некоторые ожидают роста числа отказов в приёме наличных и блокировок счетов «в первое время» — пока кредитные организации будут «обкатывать» новые механизмы контроля.