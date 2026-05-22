Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
Деньги

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями клиентов с наличными

Например за физлицами и компаниями, которые регулярно вносят крупные суммы на счета, а затем «быстро» переводят деньги.

Фото Shutterstock
Фото Shutterstock
  • Регулятор опубликовал методические рекомендации с описанием операции с наличными, которые банки должны считать «потенциально рискованными». Внимание на документ обратило РБК.
  • Чтобы попасть в «группу риска», достаточно соответствовать одному из трёх критериев. Среди них — регулярное внесение крупных сумм наличных с последующим быстрым выводом денег за рубеж. В пример ЦБ приводит клиентов, которые в за 30 дней зачисляют на счёт не менее 5 млн рублей, после чего в течение десяти дней переводят большую часть средств.
  • Ещё один критерий — многократное внесение наличных небольшими суммами с последующими высокими расходами. Например, более десяти операций в месяц от 100 тысяч рублей каждая.
  • Регулятор также рекомендует обращать внимание на «значительные» объёмы переводов юридическому лицу от физлица без открытия банковского счёта. Банк может посчитать, что человек фактически оплачивает обязательства третьего лица, например, иностранной компании.
  • ЦБ также перечислил признаки потенциально сомнительных операций корпоративных клиентов с наличными: внесение на счета более 30 млн рублей в месяц от иностранной компании или ИП, зачисление сумм «значительно превышают среднемесячные обороты по счетам» за последние три месяца. Подозрительными для банков также будут компании, которые начали активно работать с наличными, хотя до этого использовали преимущественно безналичные расчеты.
  • Кредитны организациям следует «не реже одного раза в три месяца пересматривать и при необходимости актуализировать суммовые и долевые значения указанных операций», говорится в документе ЦБ. Но если у банка уже есть подтвержденная информация о доходах клиента, его финансовом положении и происхождении средств, такие операции сами по себе не должны автоматически считаться подозрительными, отмечает регулятор.
  • По словам опрошенных РБК экспертов, формально рекомендации не обязательны к исполнению, но банки часто воспринимают подобные сигналы ЦБ как руководство к действию. Некоторые ожидают роста числа отказов в приёме наличных и блокировок счетов «в первое время» — пока кредитные организации будут «обкатывать» новые механизмы контроля.

#новости #цб #банки

1
6 комментариев