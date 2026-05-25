ЦБ опубликовал проект указания о пополнении счёта наличными через банкомат любого банка по СБП

А системно значимые банки планируют обязать принимать трансграничные переводы для клиентов-физлиц с помощью системы.Согласно проекту указания ЦБ, россияне смогут пополнять свой счёт наличными через банкомат любого банка — участника Системы быстрых платежей (СБП) с зачислением денег в другой банк. На документ обратили внимание «Интерфакс» и Frank Media.Суммы пополнения ограничат: не больше 25 тысяч рублей за операцию, 50 тысяч рублей за сутки, 200 тысяч рублей за календарный месяц. Норма вступит в силу с 1 октября 2026 года. ЦБ анонсировал пополнение счёта наличными через любой банкомат по СБП в конце 2025 года, но сроки и детали тогда не раскрыл.Как пишут издания, системно значимые кредитные организации также обяжут «предоставить своим клиентам-физлицам возможность получать трансграничные переводы от других физлиц с использованием СБП» — с 1 апреля 2027 года. В списке системно значимых находятся 12 банков.С той же даты они будут обязаны предоставить клиентам-физлицам возможность переводить с помощью СБП в бюджет деньги — на сайтах госуслуг, ведомств и в точках обслуживания бюджетных организаций. Речь идёт об оплате госпошлин, штрафов и налогов, уточняет Frank Media. Срок для банков с универсальной лицензией — 1 октября 2027 года.Предложения по проекту регулятор принимает до 8 июня 2026-го.#новости #цб