ВТБ и Wildberries договорились о партнёрстве — банк купит 5% в «WB Банке», вместе они будут развивать финтех-продукты

В апреле 2026 года РВБ говорила, что информация «о якобы альянсе ВТБ и Wildberries» не соответствует действительности.Источник: «Яндекс Карты»О том, что основные условия стратегического партнёрства ВТБ и объединённой компании Wildberries & Russ (РВБ) согласованы, рассказали шесть источников РБК. По их словам, «конфигурацию альянса» будут обсуждать в ближайшие месяцы.В ВТБ подтвердили договорённости о стратегическом партнёрстве: первый шаг — покупка банком миноритарной доли в цифровых финансовых активах РВБ с возможностью её увеличения.По словам двух собеседников РБК, в одном из обсуждаемых вариантов — развитие финтех-проектов на базе «WB Банка» и розничного бизнеса ВТБ, в том числе сети «Почта Банка». Один из источников уточнил: госбанк будет использовать канал продаж через цифровую инфраструктуру маркетплейса, а банк последнего «получает сеть отделений».В ВТБ уточнили, что партнёрство предусматривает «совместное развитие розничного бизнеса, разработку и внедрение новых продуктов, повышение доступности услуг». Передачу розничной сети ВТБ, в том числе в отделениях на «Почте», не рассматривают.В РВБ уточнили «Интерфаксу», что ВТБ купит 5% в «WB Банке» с потенциальной возможностью увеличения доли, а «WB Банк» получит доступ «к инфраструктуре ВТБ — розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию для своих клиентов».Шесть источников добавляют, что в рамках соглашения в ВТБ на пост зампредправления вернётся Георгий Горшков. С 2025 года он занимает пост председателя правления «WB Банка». Первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова сфокусируется на сфере трансграничных платежей, говорят два источника. В ВТБ отказались комментировать кадровые решения.О том, что ВТБ и Wildberries обсуждают «варианты интеграции», источники РБК говорили в апреле 2026 года. В РВБ тогда заявляли: информация «о якобы альянсе ВТБ и Wildberries» не соответствует действительности.#новости #втб #wildberries