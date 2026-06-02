Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Право
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Евгения Евсеева
Деньги

«Яндекс Пэй» запустил функцию подтверждения переводов выше установленного лимита через доверенное лицо

Чтобы защитить пользователей от мошенников.

Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • Можно установить лимит для одной операции от 10 тысяч рублей и выбрать человека, который будет проверять переводы сверх этой суммы, сообщила компания.
  • Чтобы включить проверку, нужно зайти в настройки в профиле и выбрать раздел «Проверка операций». Там можно указать лимит и номер телефона доверенного лица, которому будет приходить уведомление об операциях на сумму выше установленной. Последний может подтвердить или отклонить транзакцию. Остальные действия ему не видны.
  • Проверка действует для переводов физлицам по номеру телефона или реквизитам. Функция работает для счетов в «Яндекс Пэй», накопительных счетов и «Сейвов». Она предназначена для защиты пользователей от мошенников — в тех схемах, когда они убеждают людей самостоятельно переводить деньги.
  • Если пользователь решит отключить функцию, изменения вступят в силу спустя сутки после запроса — такая задержка нужна для дополнительной защиты в случаях, когда человека убеждают снять ограничения. Доверенное лицо может выключить проверку со своей стороны в любой момент.

#новости #яндекспэй #мошенники

5
4
1
1
20 комментариев