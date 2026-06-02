«Яндекс Пэй» запустил функцию подтверждения переводов выше установленного лимита через доверенное лицо

Чтобы защитить пользователей от мошенников. Источник: «Яндекс»Можно установить лимит для одной операции от 10 тысяч рублей и выбрать человека, который будет проверять переводы сверх этой суммы, сообщила компания.Чтобы включить проверку, нужно зайти в настройки в профиле и выбрать раздел «Проверка операций». Там можно указать лимит и номер телефона доверенного лица, которому будет приходить уведомление об операциях на сумму выше установленной. Последний может подтвердить или отклонить транзакцию. Остальные действия ему не видны.Проверка действует для переводов физлицам по номеру телефона или реквизитам. Функция работает для счетов в «Яндекс Пэй», накопительных счетов и «Сейвов». Она предназначена для защиты пользователей от мошенников — в тех схемах, когда они убеждают людей самостоятельно переводить деньги.Если пользователь решит отключить функцию, изменения вступят в силу спустя сутки после запроса — такая задержка нужна для дополнительной защиты в случаях, когда человека убеждают снять ограничения. Доверенное лицо может выключить проверку со своей стороны в любой момент.#новости #яндекспэй #мошенники