Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Право
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Евгения Евсеева
Деньги

«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Авто.ру» за 35 млрд рублей — новым владельцем стала «дочка» «Т-Технологий»

Сервис сохранит бренд и команду и будет развиваться отдельно.

Источник: «Ведомости»
Источник: «Ведомости»
  • К «Т-Авто» перешли все активы «Авто.ру» — сам сайт, платформа «Авто.ру Бизнес» и сервис кредитования в дилерских центрах «еКредит», сообщили в «Яндексе» и «Т-Технологиях».
  • «Авто.ру» продолжит работать как отдельный сервис — при этом его интегрируют с другими сервисами из экосистемы «Т-Технологий». Также он сохранит собственный бренд и команду.
  • О сделке компании объявили в марте 2026 года: её сумма — 35 млрд рублей, закрыть покупку стороны планировали во втором квартале 2026-го.
  • «Авто.ру» основал в 1996 году программист Михаил Рогальский. Сперва сайт работал как справочник и форум. Позже превратился в полноценную доску объявлений о купле-продаже транспорта с возможностью подобрать машину и кредит, проверить историю транспортного средства и найти модель под заказ.
  • В 2014 году «Яндекс» выкупил «Авто.ру» за $175 млн. О том, что компания обсуждает продажу актива, в декабре 2025 года рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомлённые источники. Опрошенные им эксперты допускали, что потенциальная продажа связана с ухудшением ситуации на авторынке и ростом конкуренции среди сервисов объявлений. РБК писал, что основной претендент на покупку — «Т-Технологии».

#новости #яндекс #ттехнологии #автору

2
1
5 комментариев