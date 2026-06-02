«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Авто.ру» за 35 млрд рублей — новым владельцем стала «дочка» «Т-Технологий»

Сервис сохранит бренд и команду и будет развиваться отдельно.Источник: «Ведомости»К «Т-Авто» перешли все активы «Авто.ру» — сам сайт, платформа «Авто.ру Бизнес» и сервис кредитования в дилерских центрах «еКредит», сообщили в «Яндексе» и «Т-Технологиях».«Авто.ру» продолжит работать как отдельный сервис — при этом его интегрируют с другими сервисами из экосистемы «Т-Технологий». Также он сохранит собственный бренд и команду.О сделке компании объявили в марте 2026 года: её сумма — 35 млрд рублей, закрыть покупку стороны планировали во втором квартале 2026-го.«Авто.ру» основал в 1996 году программист Михаил Рогальский. Сперва сайт работал как справочник и форум. Позже превратился в полноценную доску объявлений о купле-продаже транспорта с возможностью подобрать машину и кредит, проверить историю транспортного средства и найти модель под заказ.В 2014 году «Яндекс» выкупил «Авто.ру» за $175 млн. О том, что компания обсуждает продажу актива, в декабре 2025 года рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомлённые источники. Опрошенные им эксперты допускали, что потенциальная продажа связана с ухудшением ситуации на авторынке и ростом конкуренции среди сервисов объявлений. РБК писал, что основной претендент на покупку — «Т-Технологии».#новости #яндекс #ттехнологии #автору