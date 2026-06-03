«Яндекс» запустил продажу страховок по подписке

Пользователи могу оформить ОСАГО и каско, а также страхование квартиры. Услуга доступна в приложении «Яндекс Go», рассказали «Ъ» в компании. По её словам, стоимость подписки не превышает 1000 рублей в месяц. В некоторых случаях страховку можно оформить на несколько дней или несколько часов.«Яндекс» выступает в качестве страхового агента и зарабатывает «на комиссионном вознаграждении, а страховые услуги предоставляют лицензированные страховые компании-партнёры». Из названия не уточнили.Страхование по подписке уже предлагают крупные маркетплейсы. Например, на Ozon можно застраховать квартиру или застраховаться от мошенничества. Wildberries предлагает страховки для ПВЗ, товаров и имущества в доме.Опрошенные газетой эксперты указывают, что развитие страховок позволяет цифровым платформам монетизировать уже существующую аудиторию без дополнительных затрат на привлечение. По их словам, подобный подход распространён за рубежом: около 30% потребителей США и 20% в Европе «готовы покупать» страховки на Amazon или eBay.Объём российского сегмента страхования по подписке специалисты оценивают в 30-50 млрд рублей. До 60-80% в этой нише могут занять маркетплейсы, прогнозируют они.#новости #яндекс