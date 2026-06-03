Freedom Holding Тимура Турлова подал заявку на получение банковской лицензии во Франции

Компания планирует запустить цифровой банк на европейском рынке.Тимур Турлов. Фото Reuters За три года Freedom Holding рассчитывает привлечь 50 млн пользователей в Европе, заявил Турлов в разговоре с FT. Офис банка хотят открыть во Франции, которая «проявила заинтересованность» — другие страны ЕС встретили инициативу «формально», пояснил предприниматель.Добиться результатов на новом рынке Турлов планирует за счёт опыта и технологий, которые помогли Freedom Holding построить разветвлённый бизнес в других странах.По его словам, в Казахстане компания «предоставляет те или иные услуги примерно половине населения». Активы группы также включают брокерские фирмы, банки, телекоммуникационные компании, службы доставки еды и туроператоров в Таджикистане, Турции, на Кипре и в ОАЭ.Банковский бизнес Freedom Holding за 2025 финансовый год, закончившийся в марте 2026-го, вырос по числу клиентов в два раза, до 5,2 млн. Чистая прибыль тоже увеличилась более чем вдвое, до $153 млн при выручке в $2,2 млрд.При этом компания столкнулась с вниманием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор направил уведомление о намерении подать гражданский иск против Турлова и Freedom Holding из-за возможных нарушений бухгалтерского учёта, «связанных с внутренними сделками».Турлов называет это «рутиной». По его словам, SEC ежегодно рассылает «сотни таких уведомлений, в том числе некоторым из крупнейших инвестиционных банков». Freedom Holding оспорила уведомление. Планам по выходу на европейский рынок оно не помешает, добавил он.Турлов основал компанию «Фридом Финанс» в 2008 году в России. В 2013-м она открыла дочернюю брокерскую компанию в Казахстане.В 2013 году предприниматель выкупил невадскую BMB Munai, которую затем переименовал в Freedom Holding. Другие активы перешли под её контроль. В 2019 году компания вышла на Nasdaq, за восемь лет её бумаги выросли с $14 до $157 за штуку.В октябре 2022 года компания продала бизнес в России. Турлов объяснял: держать российский бизнес нельзя из-за запрета на инвестиции в Россию для резидентов США, а также ограничений на сделки с «недружественными» нерезидентами. Продажа позволила российской части продолжить работу.#новости #freedomholding