Роботы в костюмах, стенд «Сбера» с меняющимися надписями и подорожавший обед за 7900 рублей: что происходит на ПМЭФ-2026

Форум в Санкт-Петербурге проходит в 29-й раз, количество участников по сравнению с 2025 годом практически не изменилось.Источник: Дептранс Москвы 3 июня 2026 года открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Мероприятия продлятся до 6 июня.Основная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Страна-гость — Саудовская Аравия. Всего своё участие подтвердили более 20 тысяч человек из 130 стран и территорий.В первый день работы ПМЭФ жители Санкт-Петербурга столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета — на сбои жаловались и во время форума в 2025 году.СтендыТрадиционно на площадке открыли свои стенды ведомства, компании и регионы. Например, на стенде «Душа России» гостей встречает человекоподобный робот.Источник: РБКТакже на форуме можно встретить роботов в деловом костюме и балетной пачке.Источник: РБКНа стенде Иркутской области гостям дарят символ региона — нерпу.Источник: ТАССА на стенде Минспорта и Олимпийского комитета России можно за пожертвование получить Олимпийского мишку.Источник: ТАССОдним из популярных мест стал стенд «Сбера» — посетители фотографируются на фоне инсталляции из динамических элементов.Источник: «Сбер»Источник: «Сбер»Источник: «Лобушкин молнит»Надписи постоянно меняются, а элементы в том числе складываются в имена. Пользователи начали генерировать изображения с «гостями» форума, которые на деле не приезжали на ПМЭФ.Источник: «Банкста»РЖД представили «интерактивное купе» — цифровое пространство с экранами, имитирующее интерьер пассажирского вагона. Здесь можно посмотреть, как со временем менялась обстановка внутри купе.Источник: РЖД«Альфа-банк» решил отказаться от финтеха и сосредоточился на «фантехе», главное в котором — «кайф и эмоции клиента».Источник: «Эксплойт»ВТБ представил стенд с лицами российских писателей — Пушкиным, Гоголем, Достоевским и Толстым. Это «про смыслы, которые переживают любые циклы и помогают держать фокус, когда вокруг слишком много сиюминутного», объяснил банк.Источник: ВТБРоссийский бренд Volga вживую показал свой флагманский кроссовер — K50. Автомобиль напоминает китайский Geely Monjaro внешне и по характеристикам.Источник: AutonewsТакже на ПМЭФ представили обновлённые модели Aurus Senat и Aurus Senat Long.Источник: ТАСС«АвтоВАЗ» показал гоночную Lada Iskra. У машины мотор на 1,6 л, шестиступенчатая коробка передач, аэродинамический обвес, усиленная подвеска и регулируемые амортизаторы.Источник: AutonewsВ зоне Санкт-Петербурга представлен проект реконструкции бывшего изолятора «Кресты».Источник: «Бумага»Источник: ТАССЕда на ПМЭФ стала дороже — на 1400 рублей. Сеты из трёх блюд стоят 7900 рублей. В 2025-м цена была 6500 рублей, в 2024-м — 4900 рублей, в 2023-м и 2022-м — 4500 рублей. В 2021 году сет стоил 3800 рублей.Источник: «UnderПяр»Евгения ЕвсееваДеньги18.06.2025«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025 Форум в Санкт-Петербурге проходит в 28-й раз, количество участников по сравнению с 2024 годом выросло. #новости #пмэф2026