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Евгения Евсеева
Деньги

Роботы в костюмах, стенд «Сбера» с меняющимися надписями и подорожавший обед за 7900 рублей: что происходит на ПМЭФ-2026

Форум в Санкт-Петербурге проходит в 29-й раз, количество участников по сравнению с 2025 годом практически не изменилось.

Источник: Дептранс Москвы 
Источник: Дептранс Москвы 
  • 3 июня 2026 года открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Мероприятия продлятся до 6 июня.
  • Основная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Страна-гость — Саудовская Аравия. Всего своё участие подтвердили более 20 тысяч человек из 130 стран и территорий.
  • В первый день работы ПМЭФ жители Санкт-Петербурга столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета — на сбои жаловались и во время форума в 2025 году.

Стенды

  • Традиционно на площадке открыли свои стенды ведомства, компании и регионы. Например, на стенде «Душа России» гостей встречает человекоподобный робот.
Источник: РБК
Источник: РБК
  • На стенде Иркутской области гостям дарят символ региона — нерпу.
Источник: ТАСС
  • А на стенде Минспорта и Олимпийского комитета России можно за пожертвование получить Олимпийского мишку.
Источник: ТАСС
  • Одним из популярных мест стал стенд «Сбера» — посетители фотографируются на фоне инсталляции из динамических элементов.
Источник: «Сбер»
Источник: «Сбер»
Источник: «Сбер»
Источник: «Сбер»
Источник: «Лобушкин молнит»
  • Надписи постоянно меняются, а элементы в том числе складываются в имена. Пользователи начали генерировать изображения с «гостями» форума, которые на деле не приезжали на ПМЭФ.
Источник: «Банкста»
Источник: «Банкста»
  • РЖД представили «интерактивное купе» — цифровое пространство с экранами, имитирующее интерьер пассажирского вагона. Здесь можно посмотреть, как со временем менялась обстановка внутри купе.
Источник: РЖД
  • «Альфа-банк» решил отказаться от финтеха и сосредоточился на «фантехе», главное в котором — «кайф и эмоции клиента».
Источник: «Эксплойт»
Источник: «Эксплойт»
  • ВТБ представил стенд с лицами российских писателей — Пушкиным, Гоголем, Достоевским и Толстым. Это «про смыслы, которые переживают любые циклы и помогают держать фокус, когда вокруг слишком много сиюминутного», объяснил банк.
Источник: ВТБ
Источник: ВТБ
  • Российский бренд Volga вживую показал свой флагманский кроссовер — K50. Автомобиль напоминает китайский Geely Monjaro внешне и по характеристикам.
Источник: Autonews
  • Также на ПМЭФ представили обновлённые модели Aurus Senat и Aurus Senat Long.
Источник: ТАСС
  • «АвтоВАЗ» показал гоночную Lada Iskra. У машины мотор на 1,6 л, шестиступенчатая коробка передач, аэродинамический обвес, усиленная подвеска и регулируемые амортизаторы.
Источник: Autonews
Источник: «Бумага»
Источник: «Бумага»
Источник: ТАСС
Роботы в костюмах, стенд «Сбера» с меняющимися надписями и подорожавший обед за 7900 рублей: что происходит на ПМЭФ-2026
Роботы в костюмах, стенд «Сбера» с меняющимися надписями и подорожавший обед за 7900 рублей: что происходит на ПМЭФ-2026
Роботы в костюмах, стенд «Сбера» с меняющимися надписями и подорожавший обед за 7900 рублей: что происходит на ПМЭФ-2026
Роботы в костюмах, стенд «Сбера» с меняющимися надписями и подорожавший обед за 7900 рублей: что происходит на ПМЭФ-2026
  • Еда на ПМЭФ стала дороже — на 1400 рублей. Сеты из трёх блюд стоят 7900 рублей. В 2025-м цена была 6500 рублей, в 2024-м — 4900 рублей, в 2023-м и 2022-м — 4500 рублей. В 2021 году сет стоил 3800 рублей.
Источник: «UnderПяр»
Источник: «UnderПяр»
Евгения Евсеева
Деньги
«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025

Форум в Санкт-Петербурге проходит в 28-й раз, количество участников по сравнению с 2024 годом выросло.

Источник: пресс-служба Пулково

#новости #пмэф2026

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