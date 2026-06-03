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Таня Боброва
Деньги

Суд в Санкт-Петербурге признал банкротом гендиректора ИТ-холдинга Fplus

В компании сообщили, что «к бизнесу отношения это не имеет».

  • В мае 2026 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал Алексея Мельникова банкротом по иску «Банка Санкт-Петербург», обратило внимание CNews. По словам издания, речь идёт о главе и совладельце ИТ-холдинга Fplus.
  • Согласно картотеке дел, банк подал иск в октябре 2025 года. Как пишет CNews, суд включил его требование на 2 млрд рублей в реестр кредиторов — долг образовался из-за того, что в 2023-м Мельников стал поручителем по кредиту между компанией и входящим в Fplus ООО «МКТ».
  • В Fplus сообщили Frank Media, что «это банкротство частного лица» и отношения к бизнесу оно не имеет. От других комментариев в компании отказались. Мельников не ответил на запрос CNews.
  • Головная компания Fplus — ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки». Согласно данным «Контур.Фокуса», Мельникову принадлежит 50% этого юрлица, также он — гендиректор. С ноября 2025 года в отношении компании введена процедура наблюдения, следует из информации в системе.
Артур Томилко
Деньги
«Банк Санкт-Петербург» и ББР подали в суд заявление о банкротстве ИТ-холдинга Fplus

О финансовых проблемах компании «Ъ» рассказал в августе 2025 года.

Фото Flpus

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