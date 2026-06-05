Путин предложил зафиксировать порог выручки для уплаты НДС для бизнеса на УСН на уровне в 20 млн рублей и не снижать его

Это и другие заявления президента на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Источник: SputnikСостояние экономикиЭкономический рост в стране должен быть сбалансирован, опираться на внутренний спрос и сочетаться со снижением инфляции — она замедляется и к концу 2026 года должна составить 5,2%, заявил Путин.В России один из самых низких уровней безработицы среди «промышленно развитых стран» — 2,2%. За пять лет зарплаты в реальном выражении выросли более чем на 30% — до какого уровня, не уточнил.У страны сейчас «сдержанная» экономическая динамика, но правительству поставили задачу с 2027 года вернуться к «устойчивым темпам роста экономики».Дефицит бюджета по итогам 2026-го может подрасти, но всё равно будет меньше, «чем у других развитых стран».О развитии бизнесаПутин отметил, что «считает возможным» зафиксировать на текущем уровне порог выручки в 20 млн рублей для бизнеса, который работает на упрощённой системе налогообложения (УСН). Правительству и Госдуме поручили внести соответствующие поправки. Порог планировали снижать постепенно: в 2027 году — до 15 млн рублей, в 2028-м — до 10 млн рублей.Правительство договорилось о «переезде» крупных компаний из Москвы в регионы — «чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах страны». Что именно подразумевается под «переездом» — Путин не рассказал. Среди фирм, например, РЖД.Президент призвал обеспечить «бесшовный» переход бизнеса от малого к крупному с помощью «готовых цифровых решений или индивидуального сопровождения».#новости #пмэф2026