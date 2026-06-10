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Евгения Евсеева
Деньги

FT: ЕЦБ в 2025 году запретил Revolut запускать новые продукты в Европе — из-за тактики быстрого внедрения сервисов

Сняли ли ограничения — неизвестно.

Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock
  • Европейский центробанк (ЕЦБ) летом 2025 года запретил европейскому подразделению финтех-сервиса Revolut запускать новые финансовые продукты — до тех пор, пока оно не устранит «недостатки» в процедурах согласования. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
  • Сервису предписали провести независимую проверку функций по управлению рисками, соблюдению нормативных требований и юридического обеспечения, связанных с выпуском продуктов в ЕС.
  • За пределами ЕС условия были ещё жёстче: под запрет попали привлечение клиентов и любые поглощения. Публично об ограничениях не сообщали, но совет директоров Revolut уведомили о них в июле 2025 года.
  • Поводом стала культура, которую глава компании Николай Сторонский описывает как «самонаводящиеся ракеты»: сотрудники разрабатывают и запускают продукты с минимальным внутренним контролем. Эта стратегия помогла Revolut за десять лет обогнать большинство традиционных европейских банков, указывает FT.
  • Полностью ли сняли ограничения — изданию выяснить не удалось. Но за последний год компания запустила в Европе ипотеку, подростковые счета и физические отделения. В ЕЦБ от комментариев отказались.
Артур Томилко
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Глава Revolut Николай Сторонский объяснил блокировку счетов россиян давлением европейских регуляторов

По его словам, некоторые предписания могут быть «более жёсткими», чем законодательство.

Николай Сторонский. Скриншот из интервью Елизавете Осетинской 

#новости #revolut

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