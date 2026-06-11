OpenAI изучает возможность «радикально снизить цены на токены» из-за ужесточившейся конкуренции с Anthropic — WSJ

«Гонка никогда не была такой напряжённой»: Wired рассказало, как OpenAI присоединилась к «ИИ-революции» в программировании и попыталась догнать Anthropic

Пересказ материала издания, которое поговорило более чем с 30 людьми, в том числе нынешними и бывшими сотрудниками OpenAI.