OpenAI изучает возможность «радикально снизить цены на токены» из-за ужесточившейся конкуренции с Anthropic — WSJ

Деталей нет.Источник фото: WiredО том, что OpenAI рассматривает понижение стоимости работы с моделями, сообщило WSJ со ссылкой на источники. Причина, по их данным, в том, что на аналогичный шаг может пойти Anthropic.Разработчик ChatGPT «пытается догнать» разработчика Claude и Claude Code, прежде всего, в корпоративном сегменте и на рынке приложений для программирования, где развивает Codex.На фоне роста спроса на Claude Code прогнозируемая годовая выручка Anthropic выросла с $9 млрд в конце 2025 года до $30 млрд к апрелю 2026 года. В конце мая компания также привлекла $65 млрд при оценке $965 млрд. Последняя оценка OpenAI составила $852 млрд.В апреле 2026 года техдиректор Uber сказал The Information, что компания уже потратила бюджет, заложенный на Claude Code на 2026 год. А The Verge в мае писало, что Microsoft принудительно перевела сотрудников на свой Copilot CLI, поскольку те слишком активно использовали Claude Code.Гендиректор OpenAI Сэм Альтман, комментируя переживания топ-менеджеров о расходах, отмечал: у компании есть возможности «помочь людям выжать больше пользы за меньшие деньги».По словам WSJ, ценовая война уменьшила бы маржу компаний, но вместе с тем помогла бы проверить устойчивость их бизнес-моделей. Обе собираются разместиться на бирже и уже подали заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.Таня БоброваAI12 мар«Гонка никогда не была такой напряжённой»: Wired рассказало, как OpenAI присоединилась к «ИИ-революции» в программировании и попыталась догнать Anthropic Пересказ материала издания, которое поговорило более чем с 30 людьми, в том числе нынешними и бывшими сотрудниками OpenAI.#новости