«Дискриминация ПСН»: бизнес раскритиковал законопроект о «заморозке» порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС — под него не попадут предприниматели на патентной системе налогобложения

Лимит в 20 млн рублей будет действовать до 2030 года только для компаний на «упрощёнке». Закон о поэтапном снижении порога выручки для бизнеса, после которого компании на упрощённой (УСН) и патентной системах налогообложения (ПСН) обязаны платить НДС, приняли в 2025 году. С 2026-го он снизился с 60 млн рублей до 20 млн рублей в год.В 2027 году порог собирались опустить до 15 млн рублей, в 2028-м — до 10 млн рублей. Но 5 июня во время выступления на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что «считает возможным» зафиксировать порог на уровне 20 млн рублей.9 июня в Госдуму внесли законопроект о «заморозке» на три года порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Он составит 20 млн рублей в год.При этом льгота будет действовать только для бизнеса на УСН, указывает Forbes. Для предпринимателей на ПСН ничего не изменится: в 2027 году порог выручки должен будет снизиться до 15 млн рублей, в 2028 году — до 10 млн рублей.В Торгово-промышленной палате решение назвали «несправедливым и экономически необоснованным». По словам вице-президента организации Елены Дыбовой, УСН и ПСН используют сопоставимые по масштабу компании с близкими оборотами и видами деятельности. Речь о разном отношении к практически одинаковым субъектам, отмечает она.Сохранение прежнего графика снижения порога выручки именно для ПСН затронет «самый уязвимый» сегмент малого бизнеса. «Тысячи» предпринимателей с выручкой 12-15 млн рублей в год «преждевременно» потеряют право на патенты и будут вынуждены либо сокращать обороты, либо переходить на более сложные и затратные налоговые режимы, пояснила Дыбова.Торгово-промышленная палата призвала распространить механизм «заморозки» порога на патентную систему налогообложения. «Любое иное решение будет дискриминационным и подрывающим целостность политики поддержки малого предпринимательства», — подчеркнула Дыбова. Организация также предлагает ежегодно индексировать порог выручки на реальный уровень инфляции.По данным ФНС на начало 2026 года, патентную систему налогообложения используют 1,5 млн предприятий. ПСН освобождает от уплаты налога на имущество и доходы физлиц, а также от НДС при годовой выручке до 20 млн рублей. Ставка налога на ПСН составляет 6%, а его сумма рассчитывается от потенциально возможного годового дохода, величина которого определяется отдельно для каждой сферы.#новости #налоги