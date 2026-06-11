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Артур Томилко
Деньги

«Дискриминация ПСН»: бизнес раскритиковал законопроект о «заморозке» порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС — под него не попадут предприниматели на патентной системе налогобложения

Лимит в 20 млн рублей будет действовать до 2030 года только для компаний на «упрощёнке».

  • Закон о поэтапном снижении порога выручки для бизнеса, после которого компании на упрощённой (УСН) и патентной системах налогообложения (ПСН) обязаны платить НДС, приняли в 2025 году. С 2026-го он снизился с 60 млн рублей до 20 млн рублей в год.
  • В 2027 году порог собирались опустить до 15 млн рублей, в 2028-м — до 10 млн рублей. Но 5 июня во время выступления на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что «считает возможным» зафиксировать порог на уровне 20 млн рублей.
  • 9 июня в Госдуму внесли законопроект о «заморозке» на три года порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Он составит 20 млн рублей в год.
  • При этом льгота будет действовать только для бизнеса на УСН, указывает Forbes. Для предпринимателей на ПСН ничего не изменится: в 2027 году порог выручки должен будет снизиться до 15 млн рублей, в 2028 году — до 10 млн рублей.
  • В Торгово-промышленной палате решение назвали «несправедливым и экономически необоснованным». По словам вице-президента организации Елены Дыбовой, УСН и ПСН используют сопоставимые по масштабу компании с близкими оборотами и видами деятельности. Речь о разном отношении к практически одинаковым субъектам, отмечает она.
  • Сохранение прежнего графика снижения порога выручки именно для ПСН затронет «самый уязвимый» сегмент малого бизнеса. «Тысячи» предпринимателей с выручкой 12-15 млн рублей в год «преждевременно» потеряют право на патенты и будут вынуждены либо сокращать обороты, либо переходить на более сложные и затратные налоговые режимы, пояснила Дыбова.
  • Торгово-промышленная палата призвала распространить механизм «заморозки» порога на патентную систему налогообложения. «Любое иное решение будет дискриминационным и подрывающим целостность политики поддержки малого предпринимательства», — подчеркнула Дыбова. Организация также предлагает ежегодно индексировать порог выручки на реальный уровень инфляции.
  • По данным ФНС на начало 2026 года, патентную систему налогообложения используют 1,5 млн предприятий. ПСН освобождает от уплаты налога на имущество и доходы физлиц, а также от НДС при годовой выручке до 20 млн рублей. Ставка налога на ПСН составляет 6%, а его сумма рассчитывается от потенциально возможного годового дохода, величина которого определяется отдельно для каждой сферы.

#новости #налоги

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