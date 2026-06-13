Microsoft рассматривает выделение Xbox в отдельную компанию — The Information

Компания работает над перезагрузкой бизнеса.Источник: printables.comMicrosoft рассматривает варианты реорганизации игрового подразделения Xbox, в том числе возможность его выделения в отдельную дочернюю компанию по примеру LinkedIn и GitHub, рассказали источники The Information. Его материал цитирует Reuters.Компания якобы также обсуждает другие варианты, например, создание совместного предприятия с партнёрами, что в перспективе могло бы облегчить продажу игрового бизнеса. Однако издание отмечает, что в ближайшее время реструктуризации не произойдёт.The Information также пишет, что назначенная в начале 2026 года главой игрового подразделения Аша Шарма планирует увеличить финансирование разработки новых игр по крупнейшим франшизам, включая The Elder Scrolls, Fallout и Halo.По данным издания, гендиректор Microsoft Сатья Наделла и финансовый директор Эми Худ уже одобрили план на финансовый год, который начнётся в июле 2026 года. Но бюджет пока не утвердили.Вместе с тем, как сообщили в июне 2026 года источники Bloomberg, Xbox запланировала «масштабные увольнения» и сокращения бюджетов на маркетинг и некоторые другие направления. Шарма говорила, что команда работает над перезагрузкой бизнеса, и отмечала: за последние пять лет компания инвестировала свыше $20 млрд в контент, платформу и оборудование, но годовая выручка упала почти на $500 млн за этот период.#новости