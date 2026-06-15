Португальский банк Caixa Geral de Depositos начал предупреждать клиентов-россиян о закрытии счетов — это касается тех, у кого нет ВНЖ и кто не подтвердил данные о своём статусе

Но уведомления пришли и тем, у кого есть ВНЖ. Источник: DRЗакрывать счета начнут с 14 августа 2026 года, пишет РБК со ссылкой на сообщения в тематических чатах и рассказы клиентов банка. Рассылку об этом начали отправлять с 9 июня 2026-го.С этой даты Caixa Geral de Depositos также аннулирует все сопутствующие услуги — банк просит вернуть неиспользованные чековые книжки и банковские карты.Среди основных получателей рассылки — обладатели российских паспортов без вида на жительство (ВНЖ) в стране, а также те, кто не обновил информацию о своём статусе в банке. Но сообщения приходили и тем, у кого есть ВНЖ и кто работает на европейские или португальские компании. Сколько таких клиентов — не уточняется.Просьбу предоставить актуальные данные о себе банк отправлял в апреле 2026 года, отмечает РБК.Сколько точно россиян находится в Португалии — сложно оценить, пишет издание. Но речь может идти как минимум о «тысячах счетов», учитывая популярность «золотых виз», оценивает руководитель практики wealth management UCL Роман Курганов.По словам независимого финансового советника Натальи Смирновой, Caixa Geral de Depositos — один из самых популярных банков для россиян в Португалии, который «отличался максимальной лояльностью к паспорту России и даже ранее открывал счета при отсутствии ВНЖ».Таня БоброваДеньги16 феврНекоторые живущие в ЕС россияне рассказали о проверках Revolut старых переводов из стран СНГ в Европу Если сервис «видит российское происхождение денег», он может заблокировать счёт, пишет Oninvest.#новости #португалия