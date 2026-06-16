«Т-Банк» выпустил обновлённое приложение «Т-Инвестиций» для iOS и Android

В App Store оно называется EatsRate и замаскировано под кулинарный сервис. Скриншот vc.ruО релизе компания сообщила в Telegram-канале «Т-Инвестиций». По её словам, приложение «стало быстрее, стабильнее и удобнее», а также получило несколько новых функций.Среди них — отдельный раздел для инструментов, привязанных к стоимости зарубежных акций, криптовалют и индексов, возможность торговать «прямо с графика» и функция для расчётов клиринговой и рыночной цен в деталях фьючерса. В соцсеть для инвесторов «Пульс» добавили треды и реакции.В App Store приложение называется EatsRate. Версию для Android можно скачать с сайта «Т-Банка».С февраля 2023 года «Т-Банк» находится под санкциями ЕС, а с июля — под санкциями США. В марте того же года приложения компании пропали из App Store.#новости #тбанк #тинвестиции