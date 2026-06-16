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Артур Томилко
Деньги

«Т-Банк» выпустил обновлённое приложение «Т-Инвестиций» для iOS и Android

В App Store оно называется EatsRate и замаскировано под кулинарный сервис.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • О релизе компания сообщила в Telegram-канале «Т-Инвестиций». По её словам, приложение «стало быстрее, стабильнее и удобнее», а также получило несколько новых функций.
  • Среди них — отдельный раздел для инструментов, привязанных к стоимости зарубежных акций, криптовалют и индексов, возможность торговать «прямо с графика» и функция для расчётов клиринговой и рыночной цен в деталях фьючерса. В соцсеть для инвесторов «Пульс» добавили треды и реакции.
  • В App Store приложение называется EatsRate. Версию для Android можно скачать с сайта «Т-Банка».
  • С февраля 2023 года «Т-Банк» находится под санкциями ЕС, а с июля — под санкциями США. В марте того же года приложения компании пропали из App Store.

#новости #тбанк #тинвестиции

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