FT: чистый убыток OpenAI в 2025 году составил $39 млрд — год к году он вырос почти в восемь раз

Выручка — $13 млрд. Источник: BloombergВ 2025 году расходы OpenAI составили около $34 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Из них примерно $19 млрд компания направила на исследования и разработку, ещё почти $6 млрд — на продажи и маркетинг.Выручка OpenAI в 2025-м составила $13 млрд — к концу года компания получала около $2 млрд выручки в месяц. На конец 2024-го этот показатель составлял около $1 млрд.При этом чистый убыток за этот же период вырос почти в восемь раз, отмечает FT. С $5 млрд в 2024 году до $39 млрд в 2025-м. По словам источников, около $30 млрд пришлось на разовое неденежное бухгалтерское списание, связанное с прежней структурой компании. Без него чистый убыток составил бы примерно $8 млрд.До реструктуризации OpenAI в октябре 2025 года инвесторы получали не обычные акции, а конвертируемые права на участие. По мере увеличения оценки OpenAI рост стоимости этих прав привёл к списанию примерно на $30 млрд, отмечает издание.В июне 2026 года The Information писало, что глава OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам компании о планах провести IPO «в течение следующего года». Конфиденциальная заявка, которую OpenAI подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), позволяет «выбрать момент» — он может наступить «как раньше, так и позже».#новости #openai