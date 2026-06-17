«Яндекс Пэй» запустил возможность переводить баллы «Плюса» в рубли для всех пользователей с максимальным уровнем программы лояльности

До этого функция была доступна ограниченному числу пользователей в рамках эксперимента. Источник: «Яндекс»Такая возможность появляется на «золотом» уровне программы «Свои Плюсы», рассказали в компании. Для перехода на него пользователям нужно накопить за три месяца от 2000 баллов «Плюса».Баллы начисляются за траты по карте «Яндекс Пэй». Чтобы перевести их в рубли, нужно нажать на карту и выбрать покупки вне сервисов компании на сумму свыше 100 рублей и меньше 10 тысяч рублей за последний месяц и нажать «компенсировать».После этого баллы спишутся, а на счёт карты поступят рубли. Каждый балл — 1 рубль. Максимально конвертировать можно 10 тысяч рублей в месяц.Раньше баллы можно было тратить только внутри экосистемы «Яндекса» — например, на поездки в «Такси», покупки на «Маркете», в «Лавке» и «Еде».Компенсация не распространяется на оплату ЖКХ, мобильной связи и интернета, переводы, снятие наличных и платежи по «Сплиту», займам и рассрочкам.Некоторые пользователи рассказывали, что могли воспользоваться функцией как минимум с начала 2026 года. В «Яндексе» пояснили vc.ru, что тестировали её на узкой группе — она была доступна ограниченному количеству пользователей в рамках эксперимента.#новости #яндекспэй