НСПК предложила не ограничивать срок действия карт Visa и Mastercard, а поэтапно снизить межбанковские комиссии для них до 0%

По мнению компании, это поможет банкам «постепенно и безболезненно» вывести иностранные карты из оборота. Фото Getty Images Предложение озвучили на совете участников и пользователей платёжного рынка при Национальной системе платёжных карт (НСПК, оператор карт «Мир»).План предполагает постепенное снижение межбанковских комиссий для операций по картам Visa и Mastercard — с 2027 года до 1%, а с 2028-го — до 0%.Межбанковская комиссия — это вознаграждение, которое банк- эквайер выплачивает эмитенту карты за проведение операции. По замыслу НСПК, снижение ставки до 0% позволит банкам «безболезненно и постепенно» вывести из оборота карты международных платёжных систем.В конце мая 2026 года ЦБ сообщил, что доля Visa и Mastercard на российском рынке составляет около 17%. До этого в Госдуме предлагали наделить регулятора правом ограничивать период действия карт с истёкшим сроком, но от идеи в итоге отказались.#новости #visa #mastercard #нспк