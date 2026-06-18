Инвесторы обратились в ЦБ и ФНС из-за «масштабных финансово-налоговых аномалий» у кикшеринга Whoosh

Их настораживает статус резидента «Сколково» и дробление платежей за аренду на две части — чтобы формально соответствовать налоговым льготам.Источник: Whoosh Ассоциация инвесторов (АВО) попросила ЦБ и ФНС проверить деятельность компании и законность применения ею налоговых льгот, чтобы оценить финансовую устойчивость Whoosh и способность выполнять обязательства по облигациям, пишут «Ведомости».По мнению АВО, бизнес-модель компании противоречит её налоговой квалификации как резидента льготного режима в технопарке «Сколково». Для инвесторов, биржи и клиентов Whoosh позиционирует себя как «крупнейшего оператора кикшеринга». При этом для ФНС и «Сколково» кикшеринг заявляет о себе как об ИТ-разработчике, у которого есть права на налоговые льготы.Поэтому у инвесторов возникает вопрос, что именно из этого основная деятельность компании — массовая аренда электросамокатов или коммерциализация ИТ-разработок.Больше всего опасений вызывает дробление пользовательского платежа за каждую поездку на две части: 70% — лицензионное вознаграждение за право пользования ПО, 30% — арендная плата. Такое деление позволяет Whoosh соответствовать критериям «Сколково», который позволяет получать не больше 30% от деятельности, не связанной с исследованиями и разработками.Инвесторы считают, что по такой логике самокатный бизнес объявляется второстепенным — когда это нужно для сохранения налоговых льгот.Опасения связаны с активностью Whoosh на долговом рынке — на Мосбирже обращается пять выпусков облигаций компании на сумму 14,7 млрд рублей, также готовится к размещению ещё один выпуск на 1 млрд рублей.В Whoosh заявили, что соблюдают все законодательные нормы, связанные с налоговыми льготами «Сколково». Структура выручки никак не влияет на налоговые обязательства компании. Соотношение лицензионного вознаграждения и арендной платы важно для ИТ-льгот, но кикшеринг уверяет, что никогда ими не пользовался.#новости #whoosh