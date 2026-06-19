SpaceX запланировала разместить облигации на $20 млрд, чтобы погасить кредит на покупку xAI — СМИ

Но условия ещё могут поменяться.Источник: GloballookpressКомпания может привлечь средства уже на неделе с 22 июня 2026 года, пишут Bloomberg, Reuters и Financial Times со ссылкой на источники.По предварительным данным, срок погашения облигаций — десять лет. Годовая доходность — «на 1,35-1,5% выше, чем у государственных казначейских облигаций США».Привлечённые средства пойдут на рефинансирование кредита, который SpaceX взяла в начале 2026 года для покупки xAI и соцсети X.SpaceX разместила 555,6 млн акций на Nasdaq Global Select Market и Nasdaq Texas по цене $135 за штуку и привлекла $75 млрд 11 июня 2026 года. Торги под тикером SPCX начались на следующий день с отметки $150 за штуку.15 июня компания сообщила, что увеличила объём привлечённых в ходе IPO средств до $85,7 млрд за счёт доразмещения. 16 июня она объявила о покупке ИИ-сервиса Cursor за $60 млрд.#новости #spacex