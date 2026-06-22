SK Hynix обошла Samsung и стала самой дорогой публичной компанией Южной Кореи

Samsung удерживала первое место с 2000 года.Источник: Bloomberg22 июня 2026 года акции SK Hynix выросли на 5,6%, а рыночная капитализация достигла 2082,5 трлн вон ($1,35 трлн) по сравнению с 2081,3 вон у Samsung, пишет Reuters. С начала 2026-го бумаги SK Hynix подорожали более чем на 340%.К 2025 году SK Hynix заняла 61% мирового рынка HBM — специализированных чипов памяти, которые интегрированы с ИИ-процессорами. Доля Samsung составляла 17%, Micron — 21%. Компания продолжала инвестировать в HBM даже во время спада в индустрии чипов памяти, отмечает издание.Кроме того, SK Hynix может обойти Samsung и стать крупнейшим в мире производителем DRAM (тип оперативной памяти), пишет Reuters со ссылкой на прогноз Bank of America. Компания будет быстрее наращивать производство — с 2025 по 2028 год выпуск DRAM у SK Hynix может вырасти примерно на 38%, против 17,5% у Samsung.В марте 2026 года Reuters писало, что SK Hynix запланировала подать конфиденциальную заявку на размещение акций на бирже США во второй половине 2026-го. В мае 2026 года рыночная капитализация компании превысила $1 трлн.Данила БычковТехника17 марГлава совета директоров SK Hynix Чхве Тхэ Вон: «Дефицит чипов памяти сохранится до 2030 года» Компания планирует нарастить производственные мощности в Южной Корее. #новости #skhynix