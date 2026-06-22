Акции тайваньского производителя чипов Himax выросли почти на 120% с начала 2026 года — компания занимает 40% мирового рынка дисплейных чипов для автомобилей

Совокупное состояние основателей компании братьев Ву превысило $1 млрд.Источник: VnExpress InternationalБин-сэн и Джордан Ву владеют 24% Himax — с начала 2026-го акции компании выросли более чем вдвое, пишет Bloomberg. С учётом доли в компании, дивидендов и продажи акций их совокупное состояние издание впервые оценило в $1 млрд.Himax выпускает микросхемы, которые управляют работой пикселей на экранах. Их используют в разной технике — от автомобилей до «умных» часов, отмечает издание. Компания занимает 40% рынка автомобильных дисплейных чипов, а среди её клиентов — Ferrari, Volkswagen, Porsche и другие автопроизводители.Братья Ву основали компанию в 2001 году на собственные деньги, а затем привлекли венчурный капитал. В 2006 году Himax вышла на биржу Nasdaq и привлекла $468 млн. До запуска Himax Бин-сэн Ву занимался разработкой TFT-LCD-дисплеев, а Джордан Ву работал инвестиционным банкиром в Merrill Lynch и Barclays.Himax сама проектирует чипы, но их производством занимаются сторонние подрядчики. В штате компании около 2200 сотрудников, более 90% из них — инженеры. Капитализация Himax — $3,1 млрд, выручка компании в 2025 году составила $832,2 млн.#новости