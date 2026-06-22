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Артур Томилко
Деньги

ЦБ отказал «Сберу», «Т-Банку» и «Альфа-банку» в создании альтернативной платёжной системы — РБК

Но предложил им поучаствовать в акционировании НСПК.

Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 
  • Банки около года пытались согласовать с ЦБ запуск альтернативной платёжной системы, пишет РБК. По словам источников издания, регулятор отклонил все предложенные варианты, в том числе с использованием пластиковых карт, QR-кодов и других способов оплаты.
  • Национальная система платёжных карты (НСПК, оператор карт «Мир» ) останется единственной национальной системой. Из иностранных в России работает китайская UnionPay.
  • Создать альтернативную платёжную систему летом 2023 года предложил глава «Сбера» Герман Греф. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что не против создания «дополнительного, но не альтернативного» платёжного средства.
  • В сентябре 2024 года «Сбер», «Альфа-банк» и «Т-Банк» объявили о создании консорциума для развития единого платёжного QR-кода и других «высокотехнологичных платёжных инструментов».
  • Обсуждения альтернативной платёжной системы возобновились после того, как банки не смогли договориться с ЦБ о сохранении на рынке нескольких технологий оплаты по QR-коду, отмечает РБК. Консорциум разрабатывал собственное платёжное решение и выступал против внедрения универсального QR-кода, который станет обязательным с 1 сентября 2026 года.
  • В октябре 2025 года банки сообщили, что работают над альтернативной НСПК. Они подчёркивали, что новая платёжная система не будет конкурировать с картами «Мир», а займётся развитием альтернативных способов оплаты — с помощью QR, Bluetooth и биометрии.
  • В мае 2026 года на встрече с банкирами ЦБ занял «жёсткую» позицию. По словам одного из собеседников, регулятор был «всегда концептуально против идеи второй платёжной системы».
  • Однако банками предложили альтернативу — поучаствовать в акционировании НСПК, отмечают два других источника издания. Срок и формат возможной сделки пока не определены, но стороны договорились продолжить обсуждения. Три собеседника РБК на платёжном рынке говорят, что решение о частичной продаже НСПК могут принять до конца 2026 года.

#новости #банки #нспк #цб

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