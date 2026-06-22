ЦБ отказал «Сберу», «Т-Банку» и «Альфа-банку» в создании альтернативной платёжной системы — РБК

Но предложил им поучаствовать в акционировании НСПК.Фото «Ъ» Банки около года пытались согласовать с ЦБ запуск альтернативной платёжной системы, пишет РБК. По словам источников издания, регулятор отклонил все предложенные варианты, в том числе с использованием пластиковых карт, QR-кодов и других способов оплаты.Национальная система платёжных карты (НСПК, оператор карт «Мир» ) останется единственной национальной системой. Из иностранных в России работает китайская UnionPay.Создать альтернативную платёжную систему летом 2023 года предложил глава «Сбера» Герман Греф. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что не против создания «дополнительного, но не альтернативного» платёжного средства.В сентябре 2024 года «Сбер», «Альфа-банк» и «Т-Банк» объявили о создании консорциума для развития единого платёжного QR-кода и других «высокотехнологичных платёжных инструментов».Обсуждения альтернативной платёжной системы возобновились после того, как банки не смогли договориться с ЦБ о сохранении на рынке нескольких технологий оплаты по QR-коду, отмечает РБК. Консорциум разрабатывал собственное платёжное решение и выступал против внедрения универсального QR-кода, который станет обязательным с 1 сентября 2026 года.В октябре 2025 года банки сообщили, что работают над альтернативной НСПК. Они подчёркивали, что новая платёжная система не будет конкурировать с картами «Мир», а займётся развитием альтернативных способов оплаты — с помощью QR, Bluetooth и биометрии.В мае 2026 года на встрече с банкирами ЦБ занял «жёсткую» позицию. По словам одного из собеседников, регулятор был «всегда концептуально против идеи второй платёжной системы».Однако банками предложили альтернативу — поучаствовать в акционировании НСПК, отмечают два других источника издания. Срок и формат возможной сделки пока не определены, но стороны договорились продолжить обсуждения. Три собеседника РБК на платёжном рынке говорят, что решение о частичной продаже НСПК могут принять до конца 2026 года.#новости #банки #нспк #цб