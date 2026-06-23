Госдума поддержала в первом чтении законопроект о «заморозке» на уровне 20 млн рублей порога выручки для бизнеса на УСН для уплаты НДС

С таким предложением в июне 2026 года выступил президент.Источник: Госдума Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс. Он предлагает сохранить установленный на 2026 год порог доходов, при достижении которого бизнес на упрощённой системе налогообложения (УСН) становится плательщиком НДС, в размере 20 млн рублей на 2027-2029 годы, сообщили в Госдуме.Зафиксировать порог выручки для уплаты НДС для бизнеса на УСН на уровне в 20 млн рублей и не снижать его в начале июня 2026 года предложил президент России Владимир Путин. Тогда же в Госдуму внесли соответствующий законопроект.Его рассмотрение во втором чтении запланировано на 24 июня 2026 года. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, мера коснётся более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.Закон о поэтапном снижении порога выручки для бизнеса, после которого компании на упрощённой и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС, приняли в 2025 году. С 2026-го — с 60 млн рублей до 20 млн рублей в год, в 2027-м порог собирались опустить до 15 млн рублей, в 2028-м — до 10 млн рублей.Артур ТомилкоДеньги11 июня«Дискриминация ПСН»: бизнес раскритиковал законопроект о «заморозке» порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС — под него не попадут предприниматели на патентной системе налогобложения Лимит в 20 млн рублей будет действовать до 2030 года только для компаний на «упрощёнке». Закон о поэтапном снижении порога выручки для бизнеса, после которого компании на упрощённой (УСН) и патентной системах налогообложения (ПСН) обязаны платить НДС, приняли в 2025 году. С 2026-го он снизился с 60 млн рублей до 20 млн рублей в год.#новости #законы