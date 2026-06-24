Госдума приняла законопроект о «заморозке» на уровне 20 млн рублей порога выручки для бизнеса на УСН для уплаты НДС

«Дискриминация ПСН»: бизнес раскритиковал законопроект о «заморозке» порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС — под него не попадут предприниматели на патентной системе налогобложения

Лимит в 20 млн рублей будет действовать до 2030 года только для компаний на «упрощёнке». Закон о поэтапном снижении порога выручки для бизнеса, после которого компании на упрощённой (УСН) и патентной системах налогообложения (ПСН) обязаны платить НДС, приняли в 2025 году. С 2026-го он снизился с 60 млн рублей до 20 млн рублей в год.