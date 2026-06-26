X начала открывать доступ к банковскому сервису X Money подписчикам Premium+

Для тестов перед глобальным запуском.Источник: @elonmuskX Money начали тестировать среди части пользователей с подпиской Premium+ из США. После сбора отзывов планируют расширить доступ.Его разработали совместно с Cross River Bank и Visa. Внутри соцсети можно заказать металлическую дебетовую карту Visa с ником из X и полным именем пользователя.Сервис позволяет оплачивать покупки, переводить донаты авторам, инвестировать и хранить деньги на счёте. Ранние тестировщики рассказывали, что в X Money предлагали 3% кэшбэка на некоторые товары и ставку 6% по вкладу. Также доступно бесплатное снятие наличных и переводы и операции в иностранной валюте без комиссии.В феврале 2026 года компания сообщала, что сервис тестируют в режиме закрытой беты.Впервые о том, что X задумалась о банковских картах и сервисе для инвестиций на площадке, рассказала бывшая глава соцсети Линда Яккарино газете Financial Times летом 2025 года.В апреле 2026-го Bloomberg писало, что глава SpaceX Илон Маск считает запуск банковского сервиса ключевым шагом для создания «суперприложения» по аналогии с китайским WeChat. Издание также сообщало, что xAI нанимает банкиров для обучения ИИ-моделей семейства Grok инвестициям, работе с облигациями, анализу финансового и крипто-рынка.Данила БычковДеньги18 маяBloomberg: xAI в начале 2026-го предлагала сотрудникам предоставить свои налоговые декларации для обучения Grok за вознаграждение в $420 — деньги до сих пор не выплатили Спрашивавшим о выплатах сотрудникам ответили, что руководивший программой менеджер больше не работает в компании. #новости