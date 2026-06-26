X начала открывать доступ к банковскому сервису X Money подписчикам Premium+

Bloomberg: xAI в начале 2026-го предлагала сотрудникам предоставить свои налоговые декларации для обучения Grok за вознаграждение в $420 — деньги до сих пор не выплатили

Спрашивавшим о выплатах сотрудникам ответили, что руководивший программой менеджер больше не работает в компании.