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Ася Карпова
Деньги

X начала открывать доступ к банковскому сервису X Money подписчикам Premium+

Для тестов перед глобальным запуском.

Источник: @elonmusk
  • X Money начали тестировать среди части пользователей с подпиской Premium+ из США. После сбора отзывов планируют расширить доступ.
  • Его разработали совместно с Cross River Bank и Visa. Внутри соцсети можно заказать металлическую дебетовую карту Visa с ником из X и полным именем пользователя.
  • Сервис позволяет оплачивать покупки, переводить донаты авторам, инвестировать и хранить деньги на счёте. Ранние тестировщики рассказывали, что в X Money предлагали 3% кэшбэка на некоторые товары и ставку 6% по вкладу. Также доступно бесплатное снятие наличных и переводы и операции в иностранной валюте без комиссии.
  • В феврале 2026 года компания сообщала, что сервис тестируют в режиме закрытой беты.
  • Впервые о том, что X задумалась о банковских картах и сервисе для инвестиций на площадке, рассказала бывшая глава соцсети Линда Яккарино газете Financial Times летом 2025 года.
  • В апреле 2026-го Bloomberg писало, что глава SpaceX Илон Маск считает запуск банковского сервиса ключевым шагом для создания «суперприложения» по аналогии с китайским WeChat. Издание также сообщало, что xAI нанимает банкиров для обучения ИИ-моделей семейства Grok инвестициям, работе с облигациями, анализу финансового и крипто-рынка.
Данила Бычков
Деньги
Bloomberg: xAI в начале 2026-го предлагала сотрудникам предоставить свои налоговые декларации для обучения Grok за вознаграждение в $420 — деньги до сих пор не выплатили

Спрашивавшим о выплатах сотрудникам ответили, что руководивший программой менеджер больше не работает в компании.

Источник: Bloomberg

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