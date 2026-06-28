Некоторые иностранные граждане столкнулись с заморозкой вкладов в российских банках — РБК

В «Т-Банке», «Сбере», ВТБ и «Альфа-банке».Скриншот PБK, предоставленный гражданином ФранцииО заморозке вкладов РБК рассказали несколько иностранных клиентов «Т-Банка», «Сбера» и ВТБ. Журналисты также нашли сообщения о заморозках в «Альфа-банке» в тематических чатах.С ограничениями столкнулись граждане из «недружественных» государств. В частности, о заморозке счетов в «Т-Банке» и ВТБ изданию сообщил гражданин Норвегии. У гражданина Франции заморозили депозит в «Т-Банке». Собеседники издания держали в банках до 1 млн рублей. После заморозки перевести их на другой счёт нельзя.О проблемах сообщают с начала июня 2026 года — блокировки происходят постепенно, в разные дни. В тематических чатах в Telegram жалуются, что «Т-Банк» и ВТБ о запрете доступа к средствам не предупреждали.У большинства пострадавших клиентов нет второго российского гражданства или ВНЖ. Однако один из собеседников рассказал, что будучи гражданином Франции имел ВНЖ в России, но всё равно вклад заморозили. Другой клиент смог добиться восстановления доступа после того, как предоставил справку о виде на жительство.Собеседник с гражданством Норвегии также пытался оспорить решение, сообщив «Т-Банку», что он этнический иранец. В поддержке, по его словам, сначала пообещали снять ограничения, если он подтвердит второе гражданство «дружественной» страны, а затем изменили позицию.Как пишет РБК, причиной блокировок стали изменения в указе президента № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» от 5 марта 2022 года. 1 июня 2026-го Владимир Путин подписал указ № 377, который расширил действие положений и на банковские вклады.Однако в нём нет деталей, распространяется ли режим на все вклады граждан «недружественных» государств или только на отдельные категории, есть ли минимальная сумма, важно ли наличие вида на жительство. Речь может идти и о срочных вкладах, и о накопительных счетах с начислением процентов, пишет издание. Поэтому банки «вынуждены самостоятельно интерпретировать его положения», сказали РБК эксперты.Одному из пользователей пояснили в поддержке ВТБ, что накопительные счета попали под заморозку как «сберегательный продукт».В ВТБ журналистам сообщили, что банк опирается на официальные разъяснения ЦБ, которые «чётко определяют порядок работы с клиентами». В ЦБ заявили, что нормы указа расширяют сферу применения временного порядка исполнения обязательств перед нерезидентами на банковские вклады.«Банк России при необходимости подготовит официальные разъяснения по порядку применения положений указа», — сказал РБК регулятор.Артур ТомилкоДеньги22 июняЦБ отказал «Сберу», «Т-Банку» и «Альфа-банку» в создании альтернативной платёжной системы — РБК Но предложил им поучаствовать в акционировании НСПК.#новости