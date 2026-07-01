Банки Беларуси, Казахстана и Кыргызстана стали брать комиссию до 5% за приём наличных рублей через кассы банков и банкоматы

Вероятно, причина — слишком большой объём российской валюты, которой местным банкам столько не нужно. Источник: istockphoto Так, в Беларуси комиссию от 2% до 5% ввели восемь банков — «Альфа-банк», «Беларусбанк», «БелВЭБ», «БНБ-банк», «МТбанк», «Сбер», «Технобанк», «Цептер Банк», пишет РБК. В Казахстане один — «Центркредит». В Кыргызстане тоже один — «Экоисламикбанк». Ограничений на безналичные расчёты нет.Также некоторые армянские банки вовсе приостановили операции с наличными рублями — какие, издание не указывает.По словам источника РБК в одном из банков Беларуси, в стране увеличился объём наличных рублей — из-за интеграции экономики с Россией и «перетоков средств». Но наличные рубли в таком большом объёме местным банкам не нужны, поэтому они вводят «заградительные» тарифы.В поддержке «Центркредита» также отметили тренд по притоку наличных рублей — в казахстанских банках скапливается «избыточная рублёвая масса». К тому же, стала затратной логистика её инкассации и конвертации.Вывозить наличные и затем размещать их в местных банках россияне могут из-за ужесточения контроля за операциями с наличностью в российских банках, говорит источник РБК. Но такие же проверки могут возникать и у иностранных банков.#новости #банки