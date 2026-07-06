ЦБ предложил ввести минимальный объём размещения акций при IPO — 3 млрд рублей

И дифференцированную шкалу по доле бумаг в свободном обращении.Источник: «Известия»По словам директора департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерины Абашеевой, регулятор хочет сделать рынок IPO «качественным», сообщает «Интерфакс». А лимит будет способствовать формированию ликвидности и рыночному ценообразованию.Кроме того, ЦБ планирует ввести дифференцированную шкалу по доле акций в свободном обращении (free-float). Она будет учитываться при включении в первый и второй котировальные списки в зависимости от размера собственного капитала эмитента по МСФО.Так, для компаний с капиталом до 30 млрд рублей эта доля может быть установлена на уровне 10%, но не менее 3 млрд рублей. От 30 млрд рублей показатель будет рассчитываться по формуле, при которой капитал в 1 трлн рублей будет означать free-float в 5% и предложение в 50 млрд рублей.Инициативы ЦБ может вынести на общественное обсуждение в конце июля-начале августа 2025 года. Предполагаемый срок вступления в силу — 2027 год.Сейчас доля акций в свободном обращении для размещения на Мосбирже должна составлять до 1%. При этом стоимость бумаг в свободном обращении для обыкновенных акций таких компаний должна составлять не менее 2 млрд рублей, привилегированных – не менее 1 млрд рублей.#новости #цб #ipo