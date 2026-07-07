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Евгения Евсеева
Деньги

Госдума приняла законопроект, который обяжет банки раскрывать полные условия по переводам, обслуживанию карт и кредитам

Чтобы исключить «скрытые» комиссии и платежи.

Источник: iStock
Источник: iStock
  • Документ приняли сразу во втором и третьем чтении. Он обязывает банки и платёжные сервисы подробно раскрывать условия денежных переводов (в том числе через СБП), онлайн-платежей, а также обслуживания карт в своих офисах и на сайтах.
  • Дата вступления документа в силу — с 1 сентября 2027 года. Исключение из законопроекта — электронные кошельки, пишет ТАСС.
  • Поправки также распространяются на размещение условий по потребительским кредитам, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Банки и платёжные системы будут обязаны открыто информировать клиентов обо всех тарифах, комиссиях и правилах денежных переводов. Это позволит исключить скрытые платежи и ситуации, когда человек узнаёт о плате за перевод или обслуживание карты уже после совершения операции.

При этом мы закрепляем общие правила раскрытия условий переводов и кредитования через отраслевые стандарты. Это значит, что требования будут единообразными для каждого сегмента финансового рынка, а условия оказания услуг — максимально понятными для всех людей.

Антатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

#новости #законопроекты #банки

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