«Юникредит банк» предупредил клиентов о прекращении перевыпуска дебетовых карт и блокировке неактивных

Весной 2026-го UniCredit объявил о планах продать часть своего российского бизнеса частному инвестору из ОАЭ.С 1 августа 2026 года банк перестанет перевыпускать дебетовые карты, у которых закончился срок действия, а с декабря прекратит перевыпуск по любой причине, пишет «Интерфакс» со ссылкой на клиентскую рассылку.С 1 сентября дебетовые карты, если они не были активированы в течение шести календарных месяцев после получения, автоматически заблокируют и закроют. С этой же даты автоматически закроют все дебетовые карты Visa и Mastercard, если по ним не было операций за последний год.В начале мая 2026 года итальянский UniCredit сообщил о планах разделить российский бизнес и продать часть его «крупному частному инвестору из ОАЭ». Сделку рассчитывают закрыть в первой половине 2027 года.UniCredit начал предварительные переговоры о продаже бизнеса в России ещё в 2022 году, говорили источники Bloomberg. Процесс затянулся на фоне необходимости одновременно соблюдать требования как европейских регуляторов, так и российских властей. Банк постепенно сокращает операции: например, в июне 2026-го оставил только один полноформатный офис в Москве.Таня БоброваДеньги10 апр«Ликвидация бизнеса в России не рассматривается»: в UniCredit ответили на сообщение о планах свернуть операции вместо продажи российского бизнеса Стратегия банка не изменилась.#новости #юникредит