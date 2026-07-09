Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Карьера
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Системная тема

Мы используем
рекомендации.

Таня Боброва
Деньги

«Юникредит банк» предупредил клиентов о прекращении перевыпуска дебетовых карт и блокировке неактивных

Весной 2026-го UniCredit объявил о планах продать часть своего российского бизнеса частному инвестору из ОАЭ.

  • С 1 августа 2026 года банк перестанет перевыпускать дебетовые карты, у которых закончился срок действия, а с декабря прекратит перевыпуск по любой причине, пишет «Интерфакс» со ссылкой на клиентскую рассылку.
  • С 1 сентября дебетовые карты, если они не были активированы в течение шести календарных месяцев после получения, автоматически заблокируют и закроют. С этой же даты автоматически закроют все дебетовые карты Visa и Mastercard, если по ним не было операций за последний год.
  • В начале мая 2026 года итальянский UniCredit сообщил о планах разделить российский бизнес и продать часть его «крупному частному инвестору из ОАЭ». Сделку рассчитывают закрыть в первой половине 2027 года.
  • UniCredit начал предварительные переговоры о продаже бизнеса в России ещё в 2022 году, говорили источники Bloomberg. Процесс затянулся на фоне необходимости одновременно соблюдать требования как европейских регуляторов, так и российских властей. Банк постепенно сокращает операции: например, в июне 2026-го оставил только один полноформатный офис в Москве.
Таня Боброва
Деньги
«Ликвидация бизнеса в России не рассматривается»: в UniCredit ответили на сообщение о планах свернуть операции вместо продажи российского бизнеса

Стратегия банка не изменилась.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.pexels.com%2Fru-ru%2Fphoto%2Funicredit-35916514%2F&postId=2862060" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Pexels</a>

#новости #юникредит

4
1