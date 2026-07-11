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Данила Бычков
Деньги

Freedom Holding Тимура Турлова привлёк $300 млн в ходе вторичной продажи акций

Деньги направят на расширение международной экспансии.

Тимур Турлов. Источник: Bloomberg
Тимур Турлов. Источник: Bloomberg
  • Freedom Holding провела вторичное размещение акций по цене $126,35 за бумагу и привлекла $300 млн, пишет Bloomberg. Размещение проводилось за пределами США и не было доступно американским гражданам и компаниям.
  • Средства направят на поддержку роста бизнеса и выход на зарубежные рынки, заявил гендиректор Freedom Holding Тимур Турлов. В начале июня 2026 года компания подала заявку на получение банковской лицензии во Франции.
  • К закрытию торгов 10 июля 2026 года акции Freedom Holding подорожали на 3,42% — до $166,09 за акцию. Это самая высокая стоимость бумаг компании с октября 2025-го.
  • По данным Bloomberg, Freedom Holding планирует инвестировать около €500 млн в развитие цифровой финансовой экосистемы во Франции, компания также получила одобрение турецких регуляторов на покупку Turkish Bank.
  • Турлов основал компанию «Фридом Финанс» в 2008 году в России. В 2013-м она открыла дочернюю брокерскую компанию в Казахстане.
  • В 2013 году предприниматель выкупил невадскую BMB Munai, которую затем переименовал в Freedom Holding. Другие активы перешли под её контроль. В 2019 году компания вышла на Nasdaq.
  • В октябре 2022 года Freedom Holding продал бизнес в России. Турлов объяснял: держать российский бизнес нельзя из-за запрета на инвестиции в Россию для резидентов США, а также ограничений на сделки с «недружественными» нерезидентами. Продажа позволила российской части продолжить работу.

#новости #freedomholding

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