Мосбиржа с 16 июля 2026 года запустит торги фьючерсами на акции южнокорейских SK Hynix и Samsung

На старте будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026-го.Источник: РБКФьючерс на Samsung будет привязан к одной акции компании, а фьючерс на SK Hynix — к расчётному значению, равному 0,1 стоимости акции производителя чипов, говорится в заявлении Мосбиржи. Оба инструмента будут котироваться в долларах США.Торги начнутся 16 июля 2026 года. Новые контракты «позволят сформировать полноценную линейку инструментов для работы с южнокорейским рынком», отметила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.На старте торгов будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026 года. Минимальный шаг цены для фьючерсов на акции SK Hynix и Samsung — $0,01.В мае 2026 года Мосбиржа запустила торги фьючерсами на индексы цифровых валют — Solana, Ripple и Tron. На Мосбирже уже проходят торги фьючерсами на индексы биткоина и Ethereum.В мае 2026 года рыночная капитализация SK Hynix и Samsung впервые превысила $1 трлн. Производители чипов выигрывают на фоне развития ИИ-инфраструктуры — инвесторы активно вкладываются в этот сектор. Samsung, SK Hynix и Micron — крупнейшие игроки на рынке памяти.По итогам торгов на Корейской бирже 13 июля 2026-го рыночная капитализация SK Hynix и Samsung опустилась ниже $1 трлн на фоне снижения акций южнокорейских технологических компаний.#новости #мосбиржа