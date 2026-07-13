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Данила Бычков
Деньги

Мосбиржа с 16 июля 2026 года запустит торги фьючерсами на акции южнокорейских SK Hynix и Samsung

На старте будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026-го.

Источник: РБК
Источник: РБК
  • Фьючерс на Samsung будет привязан к одной акции компании, а фьючерс на SK Hynix — к расчётному значению, равному 0,1 стоимости акции производителя чипов, говорится в заявлении Мосбиржи. Оба инструмента будут котироваться в долларах США.
  • Торги начнутся 16 июля 2026 года. Новые контракты «позволят сформировать полноценную линейку инструментов для работы с южнокорейским рынком», отметила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
  • На старте торгов будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026 года. Минимальный шаг цены для фьючерсов на акции SK Hynix и Samsung — $0,01.
  • В мае 2026 года Мосбиржа запустила торги фьючерсами на индексы цифровых валют — Solana, Ripple и Tron. На Мосбирже уже проходят торги фьючерсами на индексы биткоина и Ethereum.
  • В мае 2026 года рыночная капитализация SK Hynix и Samsung впервые превысила $1 трлн. Производители чипов выигрывают на фоне развития ИИ-инфраструктуры — инвесторы активно вкладываются в этот сектор. Samsung, SK Hynix и Micron — крупнейшие игроки на рынке памяти.
  • По итогам торгов на Корейской бирже 13 июля 2026-го рыночная капитализация SK Hynix и Samsung опустилась ниже $1 трлн на фоне снижения акций южнокорейских технологических компаний.

#новости #мосбиржа

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