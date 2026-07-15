ФНС начала запрашивать информацию о задолженностях иностранных организаций перед российскими компаниями

Налоговая рассматривает такие долги в том числе как признак вывода средств из-под налогообложения. Фото «Ъ» ФНС запрашивает у российских компаний информацию об их дебиторской задолженности (то, что должны заплатить контрагенты) с истекшим сроком исковой давности, пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов. По их словам, массовая рассылка требований началась летом 2026 года.Служба просит сообщить о причинах возникновения дебиторской задолженности и о действиях по её погашению. Особый интерес вызывают трансграничные операции. Например, авансы за непоставленные товары и займы, которые не были возвращены иностранными партнёрами.Подобные неплатежи чаще всего связаны с санкциями против России и ужесточением банковского комплаенса, отмечают юристы. При этом налоговая рассматривает их не как чисто бухгалтерскую проблему, а как возможный признак вывода средств из-под налогообложения.Если ФНС найдёт нарушения, компании может грозить доначисление налогов с учётом валютного законодательства, указывают эксперты.#новости #фнс