Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Разработка
Инвестиции
Карьера
Приёмная
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Системная тема

Мы используем
рекомендации.

Евгения Евсеева
Деньги

Финтех-сервис Stripe предложил выкупить PayPal за $53 млрд — Reuters

Об интересе компании к PayPal в феврале писало Bloomberg.

Источник: PayPal
Источник: PayPal
  • Stripe сделал предложение вместе с инвесткомпанией Advent, пишет Reuters со ссылкой на источники. Цена — $60,5 за акцию или больше $53 млрд в целом за всю компанию. Stripe и Advent будут совместно владеть PayPal, при этом у каждой компании будет равная доля.
  • Сумма — примерно на 28% больше, чем текущая рыночная капитализация PayPal. Предложение подкреплено обязательствами банков по финансированию примерно на $50 млрд, говорят собеседники издания. На закрытии торгов акции PayPal стоили $47,37 за штуку. На премаркете на 10:47 мск торгуются по $52,82 за бумагу.
  • PayPal, Stripe и Advent отказались от комментариев. Источники же рассказывают, что Stripe пока не получил ответа от PayPal и собирается продолжить обсуждения в «ближайшие недели».
  • В феврале 2026 года Bloomberg сообщило, что Stripe «предварительно заинтересован» в потенциальной покупке PayPal или её части. В том же месяце Semafor рассказало, что PayPal не ведёт переговоры со Stripe о продаже бизнеса, но опасается попытки недружественного поглощения.
  • Основанная в 1998 году PayPal — один из пионеров на рынке платёжных сервисов. По собственным данным, на конец 2025 года у сервиса было открыто 439 млн активных потребительских и коммерческих счетов и 23,8 тысячи сотрудников.
  • В первом квартале 2026 года выручка PayPal составила $8,35 млрд, скорректированная прибыль — $1,34 на акцию.

#новости #stripe #paypal

1
1