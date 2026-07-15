Финтех-сервис Stripe предложил выкупить PayPal за $53 млрд — Reuters

Об интересе компании к PayPal в феврале писало Bloomberg. Источник: PayPalStripe сделал предложение вместе с инвесткомпанией Advent, пишет Reuters со ссылкой на источники. Цена — $60,5 за акцию или больше $53 млрд в целом за всю компанию. Stripe и Advent будут совместно владеть PayPal, при этом у каждой компании будет равная доля.Сумма — примерно на 28% больше, чем текущая рыночная капитализация PayPal. Предложение подкреплено обязательствами банков по финансированию примерно на $50 млрд, говорят собеседники издания. На закрытии торгов акции PayPal стоили $47,37 за штуку. На премаркете на 10:47 мск торгуются по $52,82 за бумагу.PayPal, Stripe и Advent отказались от комментариев. Источники же рассказывают, что Stripe пока не получил ответа от PayPal и собирается продолжить обсуждения в «ближайшие недели».В феврале 2026 года Bloomberg сообщило, что Stripe «предварительно заинтересован» в потенциальной покупке PayPal или её части. В том же месяце Semafor рассказало, что PayPal не ведёт переговоры со Stripe о продаже бизнеса, но опасается попытки недружественного поглощения.Основанная в 1998 году PayPal — один из пионеров на рынке платёжных сервисов. По собственным данным, на конец 2025 года у сервиса было открыто 439 млн активных потребительских и коммерческих счетов и 23,8 тысячи сотрудников.В первом квартале 2026 года выручка PayPal составила $8,35 млрд, скорректированная прибыль — $1,34 на акцию.#новости #stripe #paypal