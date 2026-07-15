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Таня Боброва
Деньги

Минцифры предложило порядок компенсации от банка или оператора связи жертвам мошенников

Компенсировать потери будет та сторона, которая не выполнила возложенные на неё обязанности, говорили в ЦБ.

  • Создание механизма возмещения ущерба от мошеннических действий вошло во второй пакет мер по защите от телефонных и кибермошенников. Теперь Минцифры определило порядок — проект постановления правительства опубликовали для общественного обсуждения, пишет «Интерфакс». Документ должен вступить в силу 1 марта 2027 года.
  • В Минцифры уточнили, что после обращения клиента проверку должен провести банк: мог ли он остановить операцию как подозрительную и все ли требования закона выполнил. Если банк подтвердит, что действовал корректно, он обратится к оператору.
  • Оператор связи должен провести такую же проверку. Если ошибка окажется на его стороне, компенсацию выплачивает он.
  • Если «решение по обращению гражданина положительное», банк или оператор должны возместить ущерб в течение 30 дней, в случае трансграничного перевода — 60 дней. Решение можно оспорить.
  • РБК со ссылкой на юристов писало, что после вступления поправок в силу пострадавшие от мошенников должны будут подать заявление в полицию и получить постановление о возбуждении уголовного дела. Затем в течение десяти рабочих дней с момента совершения операции обратиться в банк. В случае отказа в возмещении — обращаться в суд, если, по мнению клиента, списание произошло из-за нарушений со стороны банка или оператора.

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