Минцифры предложило порядок компенсации от банка или оператора связи жертвам мошенников

Компенсировать потери будет та сторона, которая не выполнила возложенные на неё обязанности, говорили в ЦБ.Создание механизма возмещения ущерба от мошеннических действий вошло во второй пакет мер по защите от телефонных и кибермошенников. Теперь Минцифры определило порядок — проект постановления правительства опубликовали для общественного обсуждения, пишет «Интерфакс». Документ должен вступить в силу 1 марта 2027 года.В Минцифры уточнили, что после обращения клиента проверку должен провести банк: мог ли он остановить операцию как подозрительную и все ли требования закона выполнил. Если банк подтвердит, что действовал корректно, он обратится к оператору.Оператор связи должен провести такую же проверку. Если ошибка окажется на его стороне, компенсацию выплачивает он.Если «решение по обращению гражданина положительное», банк или оператор должны возместить ущерб в течение 30 дней, в случае трансграничного перевода — 60 дней. Решение можно оспорить.РБК со ссылкой на юристов писало, что после вступления поправок в силу пострадавшие от мошенников должны будут подать заявление в полицию и получить постановление о возбуждении уголовного дела. Затем в течение десяти рабочих дней с момента совершения операции обратиться в банк. В случае отказа в возмещении — обращаться в суд, если, по мнению клиента, списание произошло из-за нарушений со стороны банка или оператора.#новости