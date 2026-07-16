Банки предложили ввести механизм подтверждения операций по снятию наличных, которые попадают под критерии подозрительных

А также разрешить им не блокировать операции с формальными признаками мошенничества, при условии возврата денег клиенту в случае их потери.Фото «РИА Новости» Национальный совет финансового рынка (НСФР, входят ВТБ, «Альфа-банк», «Т-Банк» и другие) попросил смягчить требования, включённые в третий пакет мер по борьбе с мошенничеством, пишет «Ъ». Организация направила письмо в Минцифры, Минфин и ЦБ.Банки просят позволить им на основе собственных риск-моделей не блокировать операции, которые формально подпадают под признаки мошенничества, при условии обязательной досудебной компенсации клиенту в случае потери средств.Они также предлагают предусмотреть для граждан возможность подтвердить операцию по снятию наличных, если она была приостановлена как подозрительная. По словам представителя НСФР, если клиент обратился в банк с просьбой разблокировать снятие наличных, а дополнительная проверка показала, что операция «не имеет ничего общего с мошенничеством», она должна быть одобрена, несмотря на формальные подозрения.Опрошенные газетой эксперты поддерживают идею предоставить клиентам механизм подтверждения операций. Они отмечают, что полные блокировки создают напряжённость, сопоставимую по масштабу с самими утратами от мошенничества. При этом некоторые полагают, что компромиссом между блокировкой и игнорированием признаков мошенничества может стать «охлаждение» счёта на шесть часов.В Минцифры подтвердили получение письма от НСФР и заявили, что предложения рассмотрят «в установленном порядке».О подготовке третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством СМИ рассказали в июле 2026 года. По их данным, в него среди прочего могут войти поправки о подтверждении «значимых действий» через Max или SMS, а также требование к сайтам хранить данные об аккаунтах пользователей в течение трёх лет.Кроме того, Минцифры вернулось к идее создать на Госуслугах сервис по управлению согласиями на обработку персональных данных, писал Forbes со ссылкой на текст поправок.#новости