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Полина Лааксо
Деньги

VK продаст 100% RuStore гендиректору компании-разработчика Дмитрию Панкрушеву

Сумму сделки не раскрывают.

Источник фото: VK
Источник фото: VK
  • О том, что VK договорилась о продаже магазина приложений RuStore менеджменту компании-разработчика, рассказал сам холдинг. Когда рассчитывают закрыть сделку — неизвестно.
  • В начале 2024 года VK выкупила 70% в ООО «Много приложений», принадлежащем red_mad_robot, где Панкрушев ранее числился коммерческим директором. Юрлицо создали за год до этого для разработки «доступного магазина приложений». Его название не указывали, но в архивной версии сайта был QR-код, ведущий на скачивание RuStore.
  • В VK тогда не раскрывали условия сделки и сказали только, что она «направлена на усиление команды разработки цифровых продуктов». В июле того же года ООО «Компания ВК» стало единоличным владельцем «Много приложений».
  • VK при поддержке Минцифры запустила бета-версию магазина Android-приложений в мае 2022 года. По данным самого сервиса, на июль 2026 года на платформе представлено свыше 110 тысяч приложений и игр, а её ежемесячная аудитория составляет 68 млн пользователей.
  • В сентябре 2025 года в России заработал закон об обязательной предустановке RuStore на смартфоны и планшеты, в том числе на iPhone. Минцифры сообщало, что Apple его не выполняет.
  • 25 июня 2026 года Apple удалила из App Store все приложения VK, включая «Вконтакте», «VK Музыку», «VK Мессенджер», «VK Видео», «VK Знакомства», «VK Звонки», «Одноклассники», Mail и «Дзен», позже сославшись на санкции. В VK тогда говорили СМИ, что не находятся под санкциями.
  • Уже 13 июля санкции против холдинга и юрлица мессенджера Max ввёл Евросоюз. В отношении главы VK Владимира Кириенко действуют персональные санкции США и ЕС — ещё с 2022 года.

#новости

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