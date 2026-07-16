VK продаст 100% RuStore гендиректору компании-разработчика Дмитрию Панкрушеву

Сумму сделки не раскрывают.Источник фото: VKО том, что VK договорилась о продаже магазина приложений RuStore менеджменту компании-разработчика, рассказал сам холдинг. Когда рассчитывают закрыть сделку — неизвестно.В начале 2024 года VK выкупила 70% в ООО «Много приложений», принадлежащем red_mad_robot, где Панкрушев ранее числился коммерческим директором. Юрлицо создали за год до этого для разработки «доступного магазина приложений». Его название не указывали, но в архивной версии сайта был QR-код, ведущий на скачивание RuStore.В VK тогда не раскрывали условия сделки и сказали только, что она «направлена на усиление команды разработки цифровых продуктов». В июле того же года ООО «Компания ВК» стало единоличным владельцем «Много приложений».VK при поддержке Минцифры запустила бета-версию магазина Android-приложений в мае 2022 года. По данным самого сервиса, на июль 2026 года на платформе представлено свыше 110 тысяч приложений и игр, а её ежемесячная аудитория составляет 68 млн пользователей.В сентябре 2025 года в России заработал закон об обязательной предустановке RuStore на смартфоны и планшеты, в том числе на iPhone. Минцифры сообщало, что Apple его не выполняет.25 июня 2026 года Apple удалила из App Store все приложения VK, включая «Вконтакте», «VK Музыку», «VK Мессенджер», «VK Видео», «VK Знакомства», «VK Звонки», «Одноклассники», Mail и «Дзен», позже сославшись на санкции. В VK тогда говорили СМИ, что не находятся под санкциями.Уже 13 июля санкции против холдинга и юрлица мессенджера Max ввёл Евросоюз. В отношении главы VK Владимира Кириенко действуют персональные санкции США и ЕС — ещё с 2022 года.#новости