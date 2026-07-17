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Евгения Евсеева
Деньги

Российские ИТ-компании заключили с вузами соглашения об отчислении им «сэкономленных» налогов на 10 млрд рублей

Больше всех — с НИУ ВШЭ, ИТМО и МФТИ.

Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»
  • По правилам компании, чтобы сохранить ИТ-аккредитацию, должны отчислять вузам на поддержку профильных ИТ-программ не менее 3% от «сэкономленных» налогов.
  • Требование касается ИТ-компаний с аккредитацией и штатом от 100 человек, которые выручили от 1 млрд рублей за год, а также пользовались сниженными тарифами страховых взносов и/или пониженным налогом на прибыль.
  • В итоге около 450 компаний заключили больше 1000 соглашений с вузами на на общую сумму 10 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». В тройке лидеров — HeadHunter (22 соглашения), «Яндекс» (21) и «АСКОН — Системы проектирования» (20).
  • Самыми популярными вузами для заключения соглашений стали НИУ ВШЭ (38 соглашений), ИТМО (37) и МФТИ (34), а также УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина (31) и РТУ МИРЭА (30). Среди направлений для сотрудничества — машинное обучение, анализ данных, информационная безопасность, системы искусственного интеллекта.

#новости #вузы #ит

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