Российские ИТ-компании заключили с вузами соглашения об отчислении им «сэкономленных» налогов на 10 млрд рублей

Больше всех — с НИУ ВШЭ, ИТМО и МФТИ. Источник: «Яндекс Карты»По правилам компании, чтобы сохранить ИТ-аккредитацию, должны отчислять вузам на поддержку профильных ИТ-программ не менее 3% от «сэкономленных» налогов.Требование касается ИТ-компаний с аккредитацией и штатом от 100 человек, которые выручили от 1 млрд рублей за год, а также пользовались сниженными тарифами страховых взносов и/или пониженным налогом на прибыль.В итоге около 450 компаний заключили больше 1000 соглашений с вузами на на общую сумму 10 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». В тройке лидеров — HeadHunter (22 соглашения), «Яндекс» (21) и «АСКОН — Системы проектирования» (20).Самыми популярными вузами для заключения соглашений стали НИУ ВШЭ (38 соглашений), ИТМО (37) и МФТИ (34), а также УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина (31) и РТУ МИРЭА (30). Среди направлений для сотрудничества — машинное обучение, анализ данных, информационная безопасность, системы искусственного интеллекта.#новости #вузы #ит