Каршеринг BelkaCar с начала 2026 года получил от контрагентов 39 исков на общую сумму 972,7 млн рублей

Основная часть претензий поступила от лизингодателей. Фото «РИА Новости» Операционная компания BelkaCar АО «Каршеринг» в июле 2026 года получила два иска от ООО «Шёлковый путь» на общую сумму 631 млн рублей, а также иск от ООО «Мэйджор профи» на 249,9 млн руб, пишет «Ъ» со ссылкой на данные СПАРК.Всего контрагенты BelkaCar с начала 2026 года подали к каршерингу 39 исков в общей сложности на 972,7 млн рублей. Для сравнения: за весь 2025-й компания получила 14 исков на 106,9 млн рублей, а общая сумма претензий за 2022-2023 годы составила только 25 млн рублей.В BelkaCar причины споров не раскрыли. В каршеринге говорят, что сотрудничают с «большим» количеством лизинговых и финансовых партнёров, а разногласия называют «неизбежными». Суды компания рассматривает как один из способов урегулирования споров. По её словам, разбирательства не влияют на работу сервиса.Опрошенные газетой эксперты указывают, что претензии к BelkaCar «напоминают скорее жёсткий спор» при завершении или пересмотре лизинговых контрактов. По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сейчас на рынке каршеринга споры чаще всего возникают о пробеге, износе, стоимости ремонта и других условиях. При этом растущий объём требований он называет «серьёзным сигналом» на фоне сохраняющегося убытка и растущего долга BelkaCar.Лизингодатели проводят «более жёсткую политику», вынуждая операторов каршеринга увеличить расходы на лизинг, отмечают аналитики. Одновременно спрос на краткосрочную аренду автомобилей снижается: по данным Росстата, в январе-мае 2026 года совокупные траты россиян на каршеринг сократились на 7,6% год к году, до 22,6 млрд рублей.Николай БелоусовТранспорт5 июняВсе растут, но никто не зарабатывает: российский каршеринг — убыточная гонка за мечтой о городе без личных автомобилей За десять лет рынок вырос до 88 млрд рублей, но технически трое из большой четвёрки — банкроты. Разбираю, куда уходят деньги и почему шеринговая экономика оказалась совсем не такой, какой её рисовали на слайдах. #новости #belkacar