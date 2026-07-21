ЦБ предложил запретить подросткам открывать электронные кошельки без согласия родителей

Поправки обсуждают к третьему пакету мер по борьбе с мошенниками.Источник: ТАССПоправки затронут несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, пишут «Известия». Согласно поправкам, для оформления электронного кошелька понадобится согласие родителей, попечителей или усыновителей. Так ЦБ хочет бороться с вовлечением подростков в дропперство.Подобное правило уже действует для банковских счетов — регулятор предлагает распространить его и на электронные кошельки и другие электронные средства платежа. Сейчас оформить их можно без согласия взрослых — так как кошелёк не требует открытия счёта.В ЦБ сказали изданию, что инициатива находится в «стадии проработки». Это «одна из возможных мер», но «окончательное решение ещё не приняли». В Минцифры отметили, что третий пакет мер по борьбе с мошенничеством сейчас согласовывают с другими ведомствами, а говорить о деталях «преждевременно».По мнению управляющего партнёра экспертной группы Veta Ильи Жарского, меры коснутся электронных кошельков, предоплаченных карт без привязки к счёту, а также платёжных функций цифровых платформ, маркетплейсов и игровых сервисов.О подготовке третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством СМИ рассказали в июле 2026 года. По их данным, в него среди прочего могут войти поправки о подтверждении «значимых действий» через Max или SMS, а также требование к сайтам хранить данные об аккаунтах пользователей в течение трёх лет.Кроме того, Минцифры вернулось к идее создать на Госуслугах сервис по управлению согласиями на обработку персональных данных, писал Forbes со ссылкой на текст поправок.Артур ТомилкоДеньги16 июляБанки предложили ввести механизм подтверждения операций по снятию наличных, которые попадают под критерии подозрительных А также разрешить им не блокировать операции с формальными признаками мошенничества, при условии возврата денег клиенту в случае их потери.#новости #мошенники