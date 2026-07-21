Samsung представила собственную кредитную карту Galaxy Card с кешбэком на покупки

Её запустят в США 22 июля 2026 года.Источник: SamsungКарту Samsung будет выпускать банк Barclays, она работает на базе платёжной системы Visa, пишет Wired. Принимать заявки на оформление карты начнут в США 22 июля 2026 года. В компании не уточнили, появится ли Galaxy Card в других странах.Виртуальная версия автоматически добавится в Samsung Wallet, а физическую карту изготавливают из переработанной стали. Пользователи Galaxy Card смогут получить 5% кешбэка за покупки в Samsung, 3% — при оплате через Samsung Wallet, 2% — за оплату подписок на стриминги и 1% — на все остальные покупки.Кроме того, клиенты получат $200 кешбэка, если потратят $2000 в течение первых 90 дней после открытия карты. Также для владельцев карт предусмотрена скидка 20% на программу лояльности Samsung VIP Advantage, включающую расширенную защиту устройств.Оформить карту смогут не только владельцы смартфонов Samsung, но её основные преимущества связаны с кешбэком при оплате через Samsung Wallet, который доступен только на устройствах компании, отмечает Wired.В 2019 году Apple также представила собственную кредитную карту с кешбэком — Apple Card. Она работает на базе Mastercard.Евгений ДелюкинСервисы07.08.2019Активация в стиле AirPods, тепловая схема трат и титановая карта без номера: что сервис Apple Card предлагает клиентам Коротко о том, как работает банковская карта Apple и чем она интересна. #новости #samsung