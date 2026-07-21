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Евгения Евсеева
Деньги

Госдума приняла законопроект, который обязывает банки и МФО уведомлять пользователей о кредитах через Госуслуги

Закон вступит в силу с 1 октября 2027 года — после одобрения Совфедом и подписания президентом.

Источник: Pnzreg.ru
Источник: Pnzreg.ru
  • Депутаты приняли документ в третьем чтении. Его внесли в Госдуму в ноябре 2025 года, пишет «Интерфакс».
  • Согласно законопроекту, при подписании кредитного договора кредитор — банк или микрофинансовая организация (МФО) — обязан проинформировать заёмщика о факте заключения договора, процентной ставке, сумме кредита или лимита кредитования, сроках возврата.
  • Сведения нужно передать в бюро кредитных историй (БКИ), а то должно направить их в личный кабинет заёмщика на Госуслугах. Уведомление нужно отправить «незамедлительно» — в течение 15 минут после получения сведений от кредитора.
  • Если сумма кредита или лимит по кредитке превышают 50 тысяч рублей, в уведомление включат информацию о праве отказаться от займа, а также контакты кредитора для такого отказа.
  • Платы за уведомление не будет — кредитор не вправе её взимать. Также БКИ будет передавать сведения на «безвозмездной основе».

#новости #кредиты

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