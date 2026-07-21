Госдума приняла законопроект, который обязывает банки и МФО уведомлять пользователей о кредитах через Госуслуги

Закон вступит в силу с 1 октября 2027 года — после одобрения Совфедом и подписания президентом. Источник: Pnzreg.ruДепутаты приняли документ в третьем чтении. Его внесли в Госдуму в ноябре 2025 года, пишет «Интерфакс».Согласно законопроекту, при подписании кредитного договора кредитор — банк или микрофинансовая организация (МФО) — обязан проинформировать заёмщика о факте заключения договора, процентной ставке, сумме кредита или лимита кредитования, сроках возврата.Сведения нужно передать в бюро кредитных историй (БКИ), а то должно направить их в личный кабинет заёмщика на Госуслугах. Уведомление нужно отправить «незамедлительно» — в течение 15 минут после получения сведений от кредитора.Если сумма кредита или лимит по кредитке превышают 50 тысяч рублей, в уведомление включат информацию о праве отказаться от займа, а также контакты кредитора для такого отказа.Платы за уведомление не будет — кредитор не вправе её взимать. Также БКИ будет передавать сведения на «безвозмездной основе».#новости #кредиты