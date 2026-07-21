Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Приёмная
Путешествия
Карьера
Разработка
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Системная тема

Мы используем
рекомендации.

Таня Боброва
Деньги

Госдума приняла законопроект о страховании денег на электронных кошельках

Владельцы кошельков в случае отзыва у банка лицензии смогут рассчитывать на страховое возмещение на том же уровне, что и владельцы депозитов.

  • Поправки в законы «О страховании вкладов в банках России» и «О несостоятельности (банкротстве)» приняли во втором и третьем чтениях. Согласно им, электронные кошельки в банках будут защищены системой страхования вкладов, уточнили в ЦБ.
  • Правила касаются кошельков, чьи владельцы прошли идентификацию или упрощённую идентификацию в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег.
  • На них будет распространяться стандартный лимит — до 1,4 млн рублей. Такой же установлен для вкладов.
  • Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования и будет действовать в отношении страховых случаев, которые произойдут после этой даты.
  • Страховать средства на электронных кошельках предложил ЦБ в феврале 2025 года. Поводом для инициативы стал отзыв лицензии у «Qiwi Банка» годом ранее.

#новости

5
1