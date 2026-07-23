«Сбер» начал обменивать наличные рубли на наличную валюту в банкоматах — карта банка не нужна

Пока — в банкоматах в московских аэропортах. Источник: «Сбер»Для обмена доступны доллары, дирхамы, юани и рубли, сообщил «Сбер». Воспользоваться услугой можно в банкоматах, расположенных в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово.Позже валютные банкоматы появятся в торговых центрах, аэропортах и «других популярных местах» в 30 населённых пунктах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Самару и другие города.Для обмена валюты карта «Сбера» не нужна, воспользоваться услугой может любой желающий. Лимит на одну операцию — 40 тысяч рублей или эквивалент в валюте. Система сама посчитает курс и итоговую сумму.В банке обещают, что к августу 2026 года функция появится у 255 банкоматов «Сбера», а к концу года количество таких устройств вырастет до 500. Все валютные банкоматы можно посмотреть на интерактивной карте.Обмен валюты через банкоматы есть, например, у «Т-Банка»: можно внести иностранные деньги через банкомат — они зачислятся в рублях. Также устройство выдаёт валюту, списывая рубли со счёта.#новости #сбер